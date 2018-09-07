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В Саратовской области вновь ограничили посещение лесов
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В Саратовской области вновь ограничили посещение лесов 

Свободные новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 6 сентября, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов подписал приказ об ограничении проведения культурно-массовых мероприятий в лесах и посещения их гражданами. Причиной запрета называется установление на территории региона высокого класса пожарной опасности. Ограничение будет действовать в течение 21 дня.
Напомним, в этом году из-за засушливой весны гражданам началиограничиватьдоступ в леса с 10 мая, а противопожарный режим в лесных массивах былвведен 14 мая.
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