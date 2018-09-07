В Саратовской области вновь ограничили посещение лесов

Вчера, 6 сентября, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов подписал приказ об ограничении проведения культурно-массовых мероприятий в лесах и посещения их гражданами. Причиной запрета называется установление на территории региона высокого класса пожарной опасности. Ограничение будет действовать в течение 21 дня.

Напомним, в этом году из-за засушливой весны гражданам началиограничиватьдоступ в леса с 10 мая, а противопожарный режим в лесных массивах былвведен 14 мая.