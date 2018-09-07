Леса Омской области пополнились новыми деревьями

В регионе высадили деревья на площади более двух тысяч гектаров. В этом году в лесах Омской области по государственному заданию высадили деревьев на 840 гектарах. Арендаторы лесных участков пополнили насаждениями 37 гектаров. Также озеленили 60 гектаров земель входящих в лесной фонд региона, но не засаженных деревьями. В прошлом году озеленение произвели лишь на 50 гектарах таких земель. В лесных питомниках высеяли более 240 килограммов семян лесных деревьях. Общая площадь посевов составила более 2,6 гектаров.

Мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению выполнены на площади около 1,4 тысяч гектаров и продолжаются. Основной объем этих работ приходится на третий и четвёртый кварталы в период созревания и массового вылета семян хвойных пород из шишек, — сообщило Главное управление лесного хозяйства Омской области.

Предполагается, что работы по высадке саженцев лесных деревьев будет продолжаться весь октябрь при подходящей погоде.