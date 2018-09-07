Ещё
Леса Омской области пополнились новыми деревьями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Леса Омской области пополнились новыми деревьями 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В регионе высадили деревья на площади более двух тысяч гектаров. В этом году в лесах Омской области по государственному заданию высадили деревьев на 840 гектарах. Арендаторы лесных участков пополнили насаждениями 37 гектаров. Также озеленили 60 гектаров земель входящих в лесной фонд региона, но не засаженных деревьями. В прошлом году озеленение произвели лишь на 50 гектарах таких земель. В лесных питомниках высеяли более 240 килограммов семян лесных деревьях. Общая площадь посевов составила более 2,6 гектаров.
Мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению выполнены на площади около 1,4 тысяч гектаров и продолжаются. Основной объем этих работ приходится на третий и четвёртый кварталы в период созревания и массового вылета семян хвойных пород из шишек, — сообщило Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Предполагается, что работы по высадке саженцев лесных деревьев будет продолжаться весь октябрь при подходящей погоде.
Омск Здесь: последние новости
В Омске на дороге дотла сгорела машина В Омской области завершается купальный сезон Спасатели МЧС обеспечат безопасность фестиваля фейерверков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Делегация США назвала референдум в Крыму законным238
РФ готова ударить по району Сирии, где находятся силы США253
«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США452
Украина похвасталась гигантским арбузом и облажалась62
Беременную Боню бросил миллиардер52
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение