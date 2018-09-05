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Омичей зовут прибраться в лесу
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Омичей зовут прибраться в лесу 

АиФ-Омск 29 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Сибирский региональный центр МЧС России призвал объединить усилия и уже сейчас начать подготовку населённых пунктов к пожароопасному периоду 2019 г. Первый этап акции уже идёт и продлиться до 25 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Сейчас на территории 27 субъектов Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов объявлена широкомасштабная межведомственная акция «Чистый лес — территория без огня». Проведение массовой акции преследует две цели — поддержание чистой и безопасной экологической среды, а также усиление мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара. Как выяснилось, возгорания происходят зачастую из-за захламлённости ближайших к лесу террриторий, автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах населённых пунктов.
Запланированы максимальная очистка от мусора, сухостоя и отходов, способных легко воспламеняться, будет проверка систем оповещения и разъяснительная работа, тренировка всех муниципальных служб и межведомственных профилактических групп и многое другое.
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