Омичей зовут прибраться в лесу

Сибирский региональный центр МЧС России призвал объединить усилия и уже сейчас начать подготовку населённых пунктов к пожароопасному периоду 2019 г. Первый этап акции уже идёт и продлиться до 25 сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.

Сейчас на территории 27 субъектов Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов объявлена широкомасштабная межведомственная акция «Чистый лес — территория без огня». Проведение массовой акции преследует две цели — поддержание чистой и безопасной экологической среды, а также усиление мер по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара. Как выяснилось, возгорания происходят зачастую из-за захламлённости ближайших к лесу террриторий, автомобильным и железным дорогам, ЛЭП и непосредственно в границах населённых пунктов.

Запланированы максимальная очистка от мусора, сухостоя и отходов, способных легко воспламеняться, будет проверка систем оповещения и разъяснительная работа, тренировка всех муниципальных служб и межведомственных профилактических групп и многое другое.