Ещё
В Британии заявили о новых отравлениях «токсичным веществом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии заявили о новых отравлениях «токсичным веществом» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Три человека попали в больницу после того, как отравились «ядовитым веществом» в западном Лондоне, пишут СМИ.
Инцидент произошел на улице Уэстбоурн Гроув после 14.00 по местному времени (16.00 мск), сообщает Independent. Пресс-секретарь столичной полиции сообщил, что на место прибыли врачи и пожарные. Никто не был арестован, отметил он.
«Нас вызвали в 2.16 по сообщению о химической атаке», — сказали в пожарной службе. Спасатели не обнаружили на месте превышения содержания химических веществ.
Пресс-секретарь службы скорой помощи Лондона сообщила, что на месте происшествия врачи оказали помощь трем гражданам, их отвезли их в больницу.
На прошлой неделе полиция округа Эйвон и Сомерсет опечатала квартиру, где был обнаружено тело молодого мужчины, который мог погибнуть из-за якобы «опасного» вещества.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа основная версия гибели вице-президента НЛМК Во Владимирской области из-за нераскрывшегося парашюта погиб десантник На элеваторе в Омске погибли двое рабочих
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден виновник ЧП на МКС314
Россия бомбит Идлиб794
Захарченко убила Чебурашка76
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе109
В Сети узнали о тайной церемонии прощания с Кобзоном9
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Азия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение