В Британии заявили о новых отравлениях «токсичным веществом»

Три человека попали в больницу после того, как отравились «ядовитым веществом» в западном Лондоне, пишут СМИ.

Инцидент произошел на улице Уэстбоурн Гроув после 14.00 по местному времени (16.00 мск), сообщает Independent. Пресс-секретарь столичной полиции сообщил, что на место прибыли врачи и пожарные. Никто не был арестован, отметил он.

«Нас вызвали в 2.16 по сообщению о химической атаке», — сказали в пожарной службе. Спасатели не обнаружили на месте превышения содержания химических веществ.

Пресс-секретарь службы скорой помощи Лондона сообщила, что на месте происшествия врачи оказали помощь трем гражданам, их отвезли их в больницу.

На прошлой неделе полиция округа Эйвон и Сомерсет опечатала квартиру, где был обнаружено тело молодого мужчины, который мог погибнуть из-за якобы «опасного» вещества.