Президент Азербайджана освободил от должности главу «Азэнержи»

БАКУ , 4 сен — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности президента ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева, чью работу ранее подверг жесткой критике после аварий на Мингячевирской ТЭС, в результате которой страна была обесточена.

В начале июля в Азербайджане произошло масштабное отключение света, республика была полностью обесточена. Отключение света случилось после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. По данным МЧС страны, никто не пострадал. Пирвердиев сообщал, что авария произошла из-за жары. Президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента. Возбуждено уголовное дело.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об освобождении от должности президента ОАО «Азерэнержи» Этибара Синабеддин оглу Пирвердиева", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Алиева.

Как уточнили в пресс-службе, новым президентом ОАО «Азерэнержи» назначен Балабаба Гусейнага оглу Рзаев — бывший глава обеспечивающей республику электроэнергией ОАО «Азеришыг».