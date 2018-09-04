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Под Запорожьем обвал шахты привел к жертвам
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Под Запорожьем обвал шахты привел к жертвам 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом 4 сентября сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
«Ночью в результате обвала породы на шахте «Эксплуатационная» Запорожского железорудного комбината произошел травматический случай с летальным исходом. Погиб работник 1985 года рождения», — написал Волынец.
По его информации, создана комиссия по расследованию этого происшествия.
Он также призвал шахтеров отказываться от работы, если они видят нарушения правил безопасности.
Напомним, что летом проходили многочисленные акции протестов шахтеров с требованием погашения задолженности по выплате заработной платы.
3 сентября сообщалось, что общая задолженность по зарплате для горняков на шахтах Волынской области за июль составила 75%, а непромысловым работникам вообще «не заплатили ни копейки».
На начало августа суммарный объем долга государства перед горнякам по зарплатам составлял около 1,1 млрд гривен (41,7 млн долларов), и задолженность возрастает с каждым месяцем.
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