На Кубани спасатели вывели из леса троих заблудившихся туристов

Семейную пару из Санкт-Петербурга , а также жительницу Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России нашли в районе Буковой поляны, что в Хостинском районе города-курорта. О том, что туристы потерялись, стало известно 3 сентября в 20:20. На связь со спасателями вышел один из путешественников. Он рассказал, что группа из трех человек заблудилась при спуске от экопоселения Ажек в сторону села Ореховка. По словам звонившего, у туристов не было фонарей, так как они рассчитывали, что выйдут из леса до наступления темноты.

Спасателям удалось установить местоположение группы — люди находились в районе Буковой поляны, что в Хостинском районе Сочи, выше слияния рек Агва и Сочи. Обнаружив пострадавших, сотрудники МЧС вывели их из леса.

Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась. По словам спасенных, выбранный маршрут был им незнаком, поэтому выйти на нужную тропу после наступления темноты они не смогли, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как сообщали ранее «КИ», спасатели нашли в горах Сочи заблудившуюся семью.

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