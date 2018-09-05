В жилом доме в Петербурге произошел хлопок

С. - ПЕТЕРБУРГ , 5 сен — РИА Новости . Сотрудники ГУМЧС по Санкт-Петербургу выясняют причину хлопка в квартире жилого дома на проспекте Народного Ополчения, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

По данным ГУМЧС, в 23.00 в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома на проспекте Народного Ополчения произошел хлопок.

"По прибытию установлено, что мужчина передан медикам скорой медицинской помощи. Причина хлопка выясняется. Газовое оборудование не повреждено. Эвакуация жильцов не производится. Мужчина находится в шоковом состоянии", — сказал собеседник агентства.