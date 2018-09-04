В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся петербургских туристов

Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся петербургским туристам, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября. Около 20.20 в ведомство позвонил молодой человек. Он рассказал, что вместе с двумя туристами заблудился при спуске от экопоселения Ажек в сторону посёлка Ореховка. Путешественники зашли в лес без фонарей, так как надеялись выбраться еще до заката.

Спасатели смогли определить точное местоположение — район Буковой Поляны. Они нашли туристов и проводили их до городской черты. Медицинская помощь петербуржцам не потребовалась. С ними была 52-летняя жительница Сочи.