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В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся петербургских туристов
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В Сочи спасатели вывели из леса заблудившихся петербургских туристов 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 5 4 сентября 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся петербургским туристам, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 сентября. Около 20.20 в ведомство позвонил молодой человек. Он рассказал, что вместе с двумя туристами заблудился при спуске от экопоселения Ажек в сторону посёлка Ореховка. Путешественники зашли в лес без фонарей, так как надеялись выбраться еще до заката.
Спасатели смогли определить точное местоположение — район Буковой Поляны. Они нашли туристов и проводили их до городской черты. Медицинская помощь петербуржцам не потребовалась. С ними была 52-летняя жительница Сочи.
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