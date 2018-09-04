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В Нижнем Новгороде модернизированы 15 светофорных объектов
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В Нижнем Новгороде модернизированы 15 светофорных объектов 

АиФ Нижний Новгород + ещё 4 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Работы по модернизации 15 светофорный объектов и установке одного нового объекта завершились в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По данным министерства транспорта и автомобильных дорог региона, при модернизации объектов старые светофоры меняются на современные светодиодные, также обновляется оборудование, управляющее работой светофоров. Модернизация светофорных объектов проведена на проспектах Гагарина, Героев, Октября, Ленина, улицах Родионова, Бринского, Коминтерна, Переходникова, Казанском и Московском шоссе.
Новый светофорный объект появился на проспекте Гагарина рядом с автостанцией «Щербинки». Ранее пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 2017 году на этом участке произошло пять ДТП с пострадавшими, в том числе три наезда на пешеходов. В результате одного из этих происшествий погиб человек.
В этот же месяце заасфальтирована пешеходная дорожка до остановки общественного транспорта, нанесена дорожная разметка, демонтирована секция ограждения.
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