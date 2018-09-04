Полицейские взорвали автомобиль у офиса BBC в Лондоне

Самоходный робот взорвал автомобиль возле штаб-квартиры BBC в Лондоне. Квартал предварительно оцепили для выполнения полицейской операции. Работникам компании, находящимся внутри здания, было рекомендовано не подходить близко к окнам.

Сотрудники полиции подозревали, что в транспортном средстве заложена бомба, сообщает газета The Sun. Между тем тревога оказалась ложной. В оранжевом минивэне, припаркованном на улице Дачесс-стрит, находились упаковки с водой, стремянка и скутер.

Здание располагается в квартале Мерилибон в центральной части Лондона. Стражи порядка прибыли на место после сообщения о подозрительном автомобиле.