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Названа причина крупного пожара в отеле Харбина
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Названа причина крупного пожара в отеле Харбина 

РИА Новости + ещё 1 3 сентября 2018
ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Причиной пожара в одном отелей Харбина северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, где погибли 20 человек, стало короткое замыкание в электропроводке фанкойла, сообщает администрация города.
Сильный пожар произошел рано утром 25 августа в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками. Жертвами стали 20 человек, к настоящему моменту все они опознаны, еще 23 человека пострадали. Все погибшие были пожилыми людьми, приехавшими в составе тургруппы из Пекина на отдых. Самому молодому из них было 59 лет, самому старшему — 85.
"Расследование и собранные специалистами улики указывают, что пожар в отеле начался 25 августа в 4.12 (23.12 предудыщего дня мск), очаг возгорания находился на втором этаже отеля. Пожар вспыхнул в результате короткого замыкания в электропроводке фанкойла, оно привело к созданию электрической дуги высокой температуры, которая послужила причиной воспламенения выполненных из пластика отделочных материалов и искусственных цветов", — говорится в сообщении.
Местная полиция задержала 30 августа главную подозреваемую по делу о пожаре, 53-летнюю Ли Яньбинь, она находится под стражей. При этом до сих пор не сообщается, в чем ее обвиняют.
Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока, но в этом пожаре россияне не пострадали.
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