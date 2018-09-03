В пяти муниципальных районах Подмосковья собрали 68 кубометров отходов

МОСКВА , 3 сен — РИА Новости . Волонтеры и сотрудники коммунальных служб по заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок собрали 68 кубометров отходов во время субботника в пяти муниципальных образованиях Подмосковья , говорится в пресс-релизе Госадмтехнадзора Московской области.

"Лес очищали в городских округах Истра, Луховицы, Можайский, Шаховская и в Воскресенском муниципальном районе на общей площади 64,2 тысячи квадратных метров. По итогам субботника 90 человек устранили 68 кубометров отходов", — подчеркивается в сообщении.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов был создан в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.