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В пяти муниципальных районах Подмосковья собрали 68 кубометров отходов
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В пяти муниципальных районах Подмосковья собрали 68 кубометров отходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Волонтеры и сотрудники коммунальных служб по заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок собрали 68 кубометров отходов во время субботника в пяти муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в пресс-релизе Госадмтехнадзора Московской области.
"Лес очищали в городских округах Истра, Луховицы, Можайский, Шаховская и в Воскресенском муниципальном районе на общей площади 64,2 тысячи квадратных метров. По итогам субботника 90 человек устранили 68 кубометров отходов", — подчеркивается в сообщении.
Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов был создан в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.
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