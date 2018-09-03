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В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три свалки ТБО
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В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три свалки ТБО 

ИА «Сусанин» + ещё 1 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после вмешательства прокуратуры ликвидировали три несанкционированные свалки ТБО. На территории муниципалитета осталось еще несколько мест, в которых незаконно складировали мусор, говорится в сообщении надзорного ведомства.
«В связи с выявленными нарушениями закона прокурором города в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений. Ликвидировано три несанкционированных свалки твердых бытовых отходов», — говорится в сообщении.
Всего было выявлено восемь таких объектов. В Сарапульский городской суд предъявили иск о понуждении администрации ликвидировать оставшиеся свалки.
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