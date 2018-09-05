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Водитель «Приоры» сбил мать с двумя детьми в Черкесске
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Водитель «Приоры» сбил мать с двумя детьми в Черкесске 

АиФ Ставрополье + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель «Лады Приоры» из аула сбил женщину с двумя детьми в Черкесске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по КЧР.
Мать и дети переходили дорогу по пешеходному переходу и попали под колёса «Приоры». Пешеходы попали в больницу с тяжёлыми травмами.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства автоаварии. Им стало известно, что водитель не был пьян. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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