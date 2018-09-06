В Черкесске сбили троих пешеходов

Черкесске легковушка сбила женщину и двух детей на пешеходном переходе.

«Водитель «Лада Приора», 30-летний житель а. Карт Джурт, допустил наезд на пешеходов: 31-летнюю жительницу Черкесска и ее малолетних детей 2011 и 2014 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу», рассказали в пресс-службе МВД по КЧР.

В результате ДТП женщина и двое детей получили тяжелые травмы и были госпитализированы в лечебное учреждение.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.