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В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии
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В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Национальный музей в бразильском Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара, сообщает агентство Globo.
Как сообщает агентство, огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара пока не установлена.
"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.
В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.
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