Под Житомиром опять загорелась свалка. Огонь охватил 600 кв. м

На свалке площадью в 600 квадратных метров в Брусиловском районе Житомирской области произошел пожар вечером в субботу, 1 сентября.

Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины

«1 сентября в 20:30 в Службу спасения «101» пгт Брусилов от отдыхающих в кафе на окраине поселка поступило сообщение о сильном задымлении, что распространяется со стороны расположенной неподалеку свалки», — указывается в заявлении спасателей

После прибытия на место спасатели установили, что возгорание возникло на территории свалки Брусиловской территориальной общины.

В сообщении также говорится, что свалка не имеет охраны, а потому доступна для посторонних лиц, и возгорания на ней возникали неоднократно.

Ликвидация пожара была завершена в 21:50, причины возгорания устанавливаются.