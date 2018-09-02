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Под Житомиром опять загорелась свалка. Огонь охватил 600 кв. м
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Под Житомиром опять загорелась свалка. Огонь охватил 600 кв. м 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
На свалке площадью в 600 квадратных метров в Брусиловском районе Житомирской области произошел пожар вечером в субботу, 1 сентября.
Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«1 сентября в 20:30 в Службу спасения «101» пгт Брусилов от отдыхающих в кафе на окраине поселка поступило сообщение о сильном задымлении, что распространяется со стороны расположенной неподалеку свалки», — указывается в заявлении спасателей
После прибытия на место спасатели установили, что возгорание возникло на территории свалки Брусиловской территориальной общины.
В сообщении также говорится, что свалка не имеет охраны, а потому доступна для посторонних лиц, и возгорания на ней возникали неоднократно.
Ликвидация пожара была завершена в 21:50, причины возгорания устанавливаются.
Ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на конференции «Новая политика управления отходами — основа экономики замкнутого цикла» заявлял, что непродуманная политика управления отходами привела к появлению тысячи свалок, 99% которых не соответствуют современным экологическим требованиям.
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