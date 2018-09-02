Два попавших в больницу после авиаинцидента в Сочи младенца выписаны из больницы 

СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Младенцы-двойняшки, госпитализированные после авиаинцидента в Сочи, выписаны из больницы, сообщила в воскресенье ТАСС начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.
"Выписали, девятимесячные двойняшки. Помощь оказана в полном объеме всем (кому она потребовалась после ЧП) и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", — сказала она.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в свою очередь в воскресенье сообщил журналистам, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которая накануне была доставлена в клинику вертолетом. Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет.
Прибывший в ночь на субботу из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей — у него случился сердечный приступ.