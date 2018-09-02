Два попавших в больницу после авиаинцидента в Сочи младенца выписаны из больницы

СОЧИ , 2 сентября. / ТАСС /. Младенцы-двойняшки, госпитализированные после авиаинцидента в Сочи, выписаны из больницы, сообщила в воскресенье ТАСС начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян

"Выписали, девятимесячные двойняшки. Помощь оказана в полном объеме всем (кому она потребовалась после ЧП) и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", — сказала она.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в свою очередь в воскресенье сообщил журналистам, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которая накануне была доставлена в клинику вертолетом. Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет.