Ещё
Два попавших в больницу после авиаинцидента в Сочи младенца выписаны из больницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Два попавших в больницу после авиаинцидента в Сочи младенца выписаны из больницы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
СОЧИ, 2 сентября. /ТАСС/. Младенцы-двойняшки, госпитализированные после авиаинцидента в Сочи, выписаны из больницы, сообщила в воскресенье ТАСС начальник городского управления здравоохранения Марина Вартазарян.
"Выписали, девятимесячные двойняшки. Помощь оказана в полном объеме всем (кому она потребовалась после ЧП) и амбулаторно, и в стационаре, и на месте происшествия", — сказала она.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в свою очередь в воскресенье сообщил журналистам, что сейчас в краевой больнице на лечении находится одна пациентка, которая накануне была доставлена в клинику вертолетом. Ранее сообщалось, что у женщины травма спины, ей понадобилась операция, но угрозы ее жизни нет.
Прибывший в ночь на субботу из Москвы самолет авиакомпании UTair выкатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей — у него случился сердечный приступ.
ТАСС: последние новости
Природный пожар локализован в Крыму Пожар в пятиэтажке на западе Москвы потушен Два человека погибли при обрушении ограждения балкона в общежитии в Калужской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко499
Заикался и оправдывался. Пранкер о звонке Полтораку76
Граждане Грузии рассказали об отношении к России42
В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии10
Эрдоган предложил покончить с долларом165
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение