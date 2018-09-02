Два человека погибли при обрушении ограждения балкона в общежитии в Калужской области

"Произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживавшие в этом общежитии. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел вечером в субботу в общежитии на улице Победы. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей.