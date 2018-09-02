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Два человека погибли при обрушении ограждения балкона в общежитии в Калужской области
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Два человека погибли при обрушении ограждения балкона в общежитии в Калужской области 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 2 сентября. Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения ограждения балкона в общежитии в городе Обнинске Калужской области, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.
"Произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживавшие в этом общежитии. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел вечером в субботу в общежитии на улице Победы. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей.
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