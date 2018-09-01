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В Москве подросток упал с моста на прогулочный катер, когда делал селфи
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В Москве подросток упал с моста на прогулочный катер, когда делал селфи 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Семнадцатилетний мальчик упал с Каменного моста в Москве на прогулочный теплоход, когда делал селфи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.
"Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
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