В Москве подросток упал с моста на прогулочный катер, когда делал селфи

"С Каменного моста на прогулочный теплоход упал 17-летний молодой человек, который делал на мосту селфи", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подросток получил травмы различной степени тяжести. В столичном управлении МВД подтвердили факт инцидента, но не стали сообщать подробности.

"Поступило сообщение о доставлении в медучреждение молодого человека, который совершил падение с моста по собственной неосторожности. Проводится проверка", — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Москве.