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На Москве-реке загорелся теплоход
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На Москве-реке загорелся теплоход 

Мир24 1 час назад
Фото: «Мир 24» / Дарья Никишина
В Москве загорелся теплоход, совершающий прогулку по Москве-реке. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Возгорание площадью 1 квадратный метр началось в трюме судна. В это время теплоход находился недалеко от расположенного на Бережковской набережной дома № 1.
Весной текущего года в Москве произошло возгорание на теплоходе «Нерей» у Нагатинской набережной. На его борту было около трех тонн нефтепродуктов.
Огонь охватил три палубы судна площадью 1 тысяча квадратных метров. Людей на борту на момент происшествия не было.
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