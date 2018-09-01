На Москве-реке загорелся теплоход

Москве загорелся теплоход, совершающий прогулку по Москве-реке. Сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание площадью 1 квадратный метр началось в трюме судна. В это время теплоход находился недалеко от расположенного на Бережковской набережной дома № 1.

Весной текущего года в Москве произошло возгорание на теплоходе «Нерей» у Нагатинской набережной. На его борту было около трех тонн нефтепродуктов.

Огонь охватил три палубы судна площадью 1 тысяча квадратных метров. Людей на борту на момент происшествия не было.