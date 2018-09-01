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Крым охватил мощный пожар
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На востоке Крыма вспыхнул природный пожар 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожар площадью 7 гектаров в лесу в районе города Старый Крым на востоке полуострова тушат силы МЧС и лесхоза, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Крым.
В субботу в 12.41 поступило сообщение, что в Старом Крыму на территории Старо-Крымского лесничества произошло возгорание лесной подстилки в районе горы Агармыш, сообщили в ведомстве.
"Ориентировочная площадь пожара составляет 7 га. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации загорания задействована группировка сил и средств в количестве 110 человек и 23 единиц техники, из них от МЧС России — 31 человек личного состава и восемь единиц техники", — сообщили в МЧС.
Планируется привлечение авиации МЧС России к тушению пожара.
В Крыму объявлена чрезвычайная пожароопасность, дневные температуры воздуха превышают на семь градусов типичные для этого времени года. Днем столбики термометра поднимаются до +35. Некоторые районы Крыма более двух месяцев остаются без осадков.
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