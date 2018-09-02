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Главные события ночи с 1 на 2 сентября 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествие в США, выдача багажа пассажирам рейса Москва-Сочи и арест российского судна в Дании.
Один человек погиб, еще семь получили огнестрельные ранения в результате происшествия в США. Стрельба произошла в одном из ночных клубов Кливленда штата Огайо. Причина вооруженного инцидента выясняется.
Международный аэропорт Сочи организовал работу по выдаче багажа и ручной клади из загоревшегося самолета Boeing 737-800. Так, все пассажиры рейса Москва-Сочи, совершившего аварийную посадку, получили вещи.
Судно «Новая Земля», на борту которого 19 россиян, арестовали у мыса Скаген в Дании. Причина ареста и ситуация на борту российского корабля неизвестны.
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