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Недалеко от резиденции главы ДНР в центре Донецка прогремел взрыв
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Недалеко от резиденции главы ДНР в центре Донецка прогремел взрыв 

BFM.RU + ещё 20 31 августа 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре Донецка, недалеко от резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА Новости. Ресторан «Сепар» находится на бульваре Пушкина.
По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при взрыве. Сейчас на месте ЧП работают оперативники и группа спасателей. Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта.
По данным телеграм-канала Mash, глава ДНР Александр Захарченко смертельно ранен, он находился в кафе, где взорвалась бомба.
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