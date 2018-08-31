Недалеко от резиденции главы ДНР в центре Донецка прогремел взрыв

По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при взрыве. Сейчас на месте ЧП работают оперативники и группа спасателей. Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта.

По данным телеграм-канала Mash, глава ДНР Александр Захарченко смертельно ранен, он находился в кафе, где взорвалась бомба.