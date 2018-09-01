В Самаре произошел взрыв на заводе ракетных двигателей

1 сентября. PROCOMP.INFO — В Самаре взрыв газа на заводе ракетных двигателей унес жизни двоих рабочих.

Самарский Следственный комитет сообщил, что двое работников ОКБ им. Кузнецова погибли во время взрыва при очистке кислородного баллона в пятницу.

Следователи заявили, что все еще работают над определением обстоятельств, приведших к взрыву.