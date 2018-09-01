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В Самаре произошел взрыв на заводе ракетных двигателей
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В Самаре произошел взрыв на заводе ракетных двигателей 

ProComp.info 51 минуту назад
1 сентября. PROCOMP.INFO — В Самаре взрыв газа на заводе ракетных двигателей унес жизни двоих рабочих.
Самарский Следственный комитет сообщил, что двое работников ОКБ им. Кузнецова погибли во время взрыва при очистке кислородного баллона в пятницу.
Следователи заявили, что все еще работают над определением обстоятельств, приведших к взрыву.
Источник экстренного реагирования сообщил «Интерфаксу», что позднее на месте происшествия было обнаружено третье тело. Взрыв, возможно, произошел из-за того, что рабочие пренебрегли мерами безопасности при работе с жидким кислородом, сообщил агентству анонимный источник региональной службы технического надзора.
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