В Самаре произошел взрыв на заводе ракетных двигателей 

1 сентября. PROCOMP.INFO — В Самаре взрыв газа на заводе ракетных двигателей унес жизни двоих рабочих.
Самарский Следственный комитет сообщил, что двое работников ОКБ им. Кузнецова погибли во время взрыва при очистке кислородного баллона в пятницу.
Следователи заявили, что все еще работают над определением обстоятельств, приведших к взрыву.
Источник экстренного реагирования сообщил «Интерфаксу», что позднее на месте происшествия было обнаружено третье тело. Взрыв, возможно, произошел из-за того, что рабочие пренебрегли мерами безопасности при работе с жидким кислородом, сообщил агентству анонимный источник региональной службы технического надзора.