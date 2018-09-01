В Архангельске пожилой мужчина упал с девятого этажа

Пожилой мужчина упал с девятого этажа одного из домов в Архангельске вечером в пятницу, 31 августа, сообщает издание 29.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.

По данным СМИ, инцидент произошел в доме №1 по улице Приорова. Около 19:00 мужчина упал с высоты на деревянный помост. По словам собеседника издания, после падения пенсионер остался жив и находился в сознании. Медики были на месте через пять минут. Пострадавшего увезли на скорой.