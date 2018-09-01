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В Архангельске пожилой мужчина упал с девятого этажа
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В Архангельске пожилой мужчина упал с девятого этажа 

АиФ Архангельск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Пожилой мужчина упал с девятого этажа одного из домов в Архангельске вечером в пятницу, 31 августа, сообщает издание 29.ru со ссылкой на очевидцев происшествия.
По данным СМИ, инцидент произошел в доме №1 по улице Приорова. Около 19:00 мужчина упал с высоты на деревянный помост. По словам собеседника издания, после падения пенсионер остался жив и находился в сознании. Медики были на месте через пять минут. Пострадавшего увезли на скорой.
В региональном управлении МВД подтвердили факт происшествия. Там сообщили, что мужчину госпитализировали, но подробностей о состоянии его здоровья не привели.
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