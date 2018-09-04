СК разбирается в обстоятельствах падения дерева на ребенка в парке Воронежа

Следователи разбираются в обстоятельствах травмирования 8-летнего мальчика, на которого упало дерево.

По предварительным данным, 20 учеников 2-го класса организованно отдыхали в День знаний в парке «Танаис». Около 14:30, когда дети играли в парке, на одного из школьников упала сосна. С ссадинами и ушибами мальчика доставили в больницу. После осмотра врачей ребенка отпустили домой.

«В рамках доследственной проверки следователями будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.