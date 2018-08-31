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Сын спас только отца
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Сын спас только отца 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Региональным Следственным комитетом совместно с сотрудниками полиции и МЧС проводится доследственная проверка по факту пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Коврове, произошедшего этой ночью.
По предварительным данным, пожар произошел в двухкомнатной квартире, в которой проживали супруги пенсионеры и их 49-летний сын.
Почувствовав задымление, мужчина бросился в комнату родителей, чтобы помочь им выбраться, но спасти ему удалось только отца, мать погибла на месте от термических ожогов и отравления угарным газом.
Сам мужчина получил сильные ожоги и находится в реанимационном отделении местной больницы. Ему оказывается квалифицированная помощь.
В качестве предварительной версии причины пожара специалисты рассматривают возгорание ЖК — телевизора, находившегося на стене комнаты, где спали пенсионеры, скорее всего телевизор работал, когда супруги уже заснули.
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