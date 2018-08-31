Сын спас только отца

Региональным Следственным комитетом совместно с сотрудниками полиции и МЧС проводится доследственная проверка по факту пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Коврове , произошедшего этой ночью.

По предварительным данным, пожар произошел в двухкомнатной квартире, в которой проживали супруги пенсионеры и их 49-летний сын.

Почувствовав задымление, мужчина бросился в комнату родителей, чтобы помочь им выбраться, но спасти ему удалось только отца, мать погибла на месте от термических ожогов и отравления угарным газом.

Сам мужчина получил сильные ожоги и находится в реанимационном отделении местной больницы. Ему оказывается квалифицированная помощь.

В качестве предварительной версии причины пожара специалисты рассматривают возгорание ЖК — телевизора, находившегося на стене комнаты, где спали пенсионеры, скорее всего телевизор работал, когда супруги уже заснули.