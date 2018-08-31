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В Малмыжском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина
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В Малмыжском районе на пожаре в жилом доме погибла женщина 

Vyatka-grad.ru 51 минуту назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ночью 30 августа в селе Аджим Малмыжского района произошел пожар.
В огне погибла женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.
Возгорание началось в 23:38 на улице Молодежной. Огонь охватил жилой дом. На место происшествия прибыл один пожарный расчет, сотрудники муниципальной пожарной охраны и добровольцы.
Пламя удалось ликвидировать, однако у дома сгорели крыша, веранда и имущество. Обгорели стены строения изнутри и снаружи по всей площади. Ориентировочный материальный ущерб составил 400 000 рублей.
Два человека были эвакуированы, жену хозяина одной из квартир спасти не удалось. Тело женщины было обнаружено на месте пожара. Предполагается, что ее неосторожность при курении в нетрезвом состоянии и стала причиной пожара.
На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото — kursknews.ru
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