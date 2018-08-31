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МЧС опровергло информацию о столкновении теплоходов в Москве
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МЧС опровергло информацию о столкновении теплоходов в Москве 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
В пресс-службе управления МЧС по Москве не подтвердили информацию о столкновении двух прогулочных теплоходов в акватории Москвы-реки. Об этом сообщает агентство «Москва».
"Данная информация не соответствует действительности. Факт столкновения судов не подтверждается", — сообщили в ведомстве.
Ранее телеканал «Рен-ТВ» сообщал, что у причала «Воробьевы горы» столкнулись два теплохода. Отмечалось, что в результате инцидента могли пострадать пять человек.
Также ранее сообщалось, что в Москве на набережной загорелся корабль — огнем были охвачены три палубы.
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