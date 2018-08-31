МЧС опровергло информацию о столкновении теплоходов в Москве

В пресс-службе управления МЧС по Москве не подтвердили информацию о столкновении двух прогулочных теплоходов в акватории Москвы-реки. Об этом сообщает агентство «Москва».

"Данная информация не соответствует действительности. Факт столкновения судов не подтверждается", — сообщили в ведомстве.

Ранее телеканал «Рен-ТВ» сообщал, что у причала «Воробьевы горы» столкнулись два теплохода. Отмечалось, что в результате инцидента могли пострадать пять человек.

Также ранее сообщалось, что в Москве на набережной загорелся корабль — огнем были охвачены три палубы.