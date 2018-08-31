В Югре уже сутки горит заброшенная свалка лесопильных отходов. Фото

Вчера в 13.30 жители поселка Таежный, который находится в Советском районе ХМАО на границе со Свердловской областью , сообщили о пожаре в районе промзоны поселка — на старой свалке лесопильных отходов.

«К вечеру площадь возгорания составила уже 1 тысячу кв. м. Глубина прогорания — порядка 10 метров. На месте вчера работали 5 автоцистерн, 1 пожарный поезд, 1 ремонтно-восстановительный поезд и экскаватор, прибыл пожарный поезд из Свердловской области. Угроз населению нет», — сообщили АиФ-Югра в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Сегодня пожар тушат 43 человека, 2 бульдозера, 2 трактора, 2 пожарных поезда и 4 автоцистерны. В ведомстве предполагают, что тлеть отходу будут долго — опил там складывали и утрамбовывали десятилетиями, свалке — более 30 лет. В ближайшее время в поселок прибудут эксперты, чтобы замерить концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

Примечательно, что еще в 2012 году администрация Советского района должна была ликвидировать опасный объект по решению Советского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, которое было принято 26 декабря 2011 года. Но никакие меры муниципалитет не принял.

«Эту свалку мы одну из первых нанесли на карту ОНФ «Генеральная уборка». Несколько раз говорили о том, что там может в любой момент возникнуть пожар, как в районной администрации, так и на уровне округа. Но воз и ныне там. В итоге свалка все-таки загорелась. Но главная проблема в том, что таких свалок в округе очень много. И никакие меры к их ликвидации не принимаются», — рассказал нашему изданию эксперт ОНФ в Югре Александр Хильман.