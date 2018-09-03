На пожаре в Перми погиб 60-летний мужчина

Пожар произошёл рано утром в Перми 2 сентября. Горел одноэтажный дом по улице Сурикова.

Когда к месту приехали пожарные, весь дом и надворные постройки уже были полностью охвачены огнём.

«Площадь пожара составила 138 квадратных метров. Из-за интенсивного горения и высокой температуры проверить помещения дома на наличие людей не представлялось возможным. Пожарные эвакуировали из горящего строения газовый и кислородный баллоны. Была угроза распространения пламени на рядом расположенные соседние строения. Ближайший пожарный водоём расположен в 250 метрах от места пожара, что значительно осложняло тушение», — рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Более трёх часов пожарные боролись с огнём. В работах принимали участие 29 сотрудников МЧС и два добровольца.

Под завалами сгоревшего дома нашли тело 60-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшего. По факту пожара проводится проверка.