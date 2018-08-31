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В Уфе 5-летний ребёнок погиб из-за обрушения потолка в частном доме
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В Уфе 5-летний ребёнок погиб из-за обрушения потолка в частном доме 

Говорит Москва + ещё 7 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили в администрации Ленинского района города, ребёнка увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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