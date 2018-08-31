В Уфе 5-летний ребёнок погиб из-за обрушения потолка в частном доме

Как сообщили в администрации Ленинского района города, ребёнка увезли в Детскую республиканскую клиническую больницу, но, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.