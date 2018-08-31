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В Академгородке девушка выпала из окна многоэтажки
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В Академгородке девушка выпала из окна многоэтажки 

sibnovosti.ru 49 минут назад
Фото: sibnovosti.ru
В Красноярске 17-летняя девушка выпала из окна съемной квартиры. Она погибла на месте. Все произошло накануне в жилом комплексе «Гремячий лог». По словам представителей ТСЖ, погибшая приехала в Красноярск из Тувы. Она поступила в университет. Сняла квартиру вместе с двумя студентами на 15-м этаже.
После происшествия представители правоохранительных органов поднимались в квартиру, там никого не было. Дверь была открыта.
Сейчас проводится проверка. Компетентные органы выясняют все обстоятельства гибели девушки. После будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет.
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