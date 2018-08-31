В Академгородке девушка выпала из окна многоэтажки

Красноярске 17-летняя девушка выпала из окна съемной квартиры. Она погибла на месте. Все произошло накануне в жилом комплексе «Гремячий лог». По словам представителей ТСЖ, погибшая приехала в Красноярск из Тувы. Она поступила в университет. Сняла квартиру вместе с двумя студентами на 15-м этаже.

После происшествия представители правоохранительных органов поднимались в квартиру, там никого не было. Дверь была открыта.

Сейчас проводится проверка. Компетентные органы выясняют все обстоятельства гибели девушки. После будет принято решение — возбуждать уголовное дело или нет.