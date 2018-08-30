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В Торонто людей эвакуировали из ТЦ из-за стрельбы
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В Торонто людей эвакуировали из ТЦ из-за стрельбы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Людей эвакуировали из торгового центра в канадском Торонто из-за стрельбы, при инциденте никто не пострадал — полиция
РИА Новости / Динамика дня
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