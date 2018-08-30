Власти Ростовской области рассказали, когда уберут мусорный полигон на Западном

Свалку надеются убрать за счет федерального бюджета

Свалку в Советском районе планируют рекультивировать. С начала 2019 года, когда вступит в силу мусорная реформа, на полигон будут свозить мусор. Потом отходы обработают и уплотняют, чтобы там не мог начаться пожар. И только после этого смогут разработать проектную документацию и рекультивируют свалку. Об этом рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер

По его словам, свалку не смогут убрать раньше 2021 года.

— Разработка проектной документации займет от года до полутора лет. Сроки рекультивации еще нужно установить. Для свалок они варьируются от полугода до двух лет, — сообщил Майер.

Он отметил, что рекультивация свалки должна идти за счет муниципалитета с участием региональных и федеральных бюджетов. Майер сообщил, что городские власти надеются попасть в федеральную программу.

— Цена может варьироваться от миллиарда до двух, — отметил Майер.

Сейчас в Советском районе, недалеко от Левенцовки, располагается старейший и самый крупный в области мусорный полигон. В этом же районе с начала 2019 года начнут строить мусороперерабатывающий завод.