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Власти Ростовской области рассказали, когда уберут мусорный полигон на Западном
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Власти Ростовской области рассказали, когда уберут мусорный полигон на Западном 

161.ru 45 минут назад
Фото: 161.ru
Свалку надеются убрать за счет федерального бюджета
Свалку в Советском районе планируют рекультивировать. С начала 2019 года, когда вступит в силу мусорная реформа, на полигон будут свозить мусор. Потом отходы обработают и уплотняют, чтобы там не мог начаться пожар. И только после этого смогут разработать проектную документацию и рекультивируют свалку. Об этом рассказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.
По его словам, свалку не смогут убрать раньше 2021 года.
— Разработка проектной документации займет от года до полутора лет. Сроки рекультивации еще нужно установить. Для свалок они варьируются от полугода до двух лет, — сообщил Майер.
Он отметил, что рекультивация свалки должна идти за счет муниципалитета с участием региональных и федеральных бюджетов. Майер сообщил, что городские власти надеются попасть в федеральную программу.
— Цена может варьироваться от миллиарда до двух, — отметил Майер.
Сейчас в Советском районе, недалеко от Левенцовки, располагается старейший и самый крупный в области мусорный полигон. В этом же районе с начала 2019 года начнут строить мусороперерабатывающий завод.
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