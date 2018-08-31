Ещё
Недалеко от резиденции главы ДНР в центре Донецка прогремел взрыв
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Недалеко от резиденции главы ДНР в центре Донецка прогремел взрыв 

BFM.RU + ещё 18 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Взрыв прогремел в одном из ресторанов в центре Донецка, недалеко от резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает РИА Новости. Ресторан «Сепар» находится на бульваре Пушкина.
По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при взрыве. Сейчас на месте ЧП работают оперативники и группа спасателей. Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта.
По данным телеграм-канала Mash, глава ДНР Александр Захарченко смертельно ранен, он находился в кафе, где взорвалась бомба.
BFM.RU: последние новости
Три человека погибли при взрыве на оборонном заводе, где производят гексоген СМИ: пожар произошел в здании Центробанка в Москве Топ-менеджер НЛМК погиб в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко смертельно ранен235
Захарченко погиб285
Россия закрыла космос для американцев335
Сотрудник Первого канала порадовался смерти Кобзона317
Визит Путина на свадьбу лишил работы украинского политика21
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение