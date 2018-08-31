Трехэтажный ФОК на Белореченской улице ввели в эксплуатацию

Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на слова председателя Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) Олега Антосенко.

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, студией сайкла и йоги в районе Люблино на юго-востоке Москвы. ФОК расположен по адресу: ул. Белореченская, д. 4 — в пяти минутах от станции метро «Люблино». Комплекс возведен за счет средств инвестора», — приводит портал слова Олега Антосенко

Кроме того, в помещении общей площадью 3,3 тыс. кв. м разместятся бассейн с раздевалками и душевыми, залы кардиотренажеров, аэробики, сайкла и йоги. (еп)