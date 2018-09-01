Ещё
Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии в ТиНАО водителя грузовика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии в ТиНАО водителя грузовика 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Грузовик перевернулся в ТиНАО, его водитель эвакуирован вертолетом в столичную больницу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.
«Вблизи дер. Овечкино, расположенной в поселении Щаповское, перевернулся грузовик. Его водитель получил травмы и был эвакуирован с помощью вертолета Центра экстренной медицинской помощи в столичную больницу. В районе аварии частично перекрыто движение», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Агентство «Москва»: последние новости
Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ на северо-востоке Москвы Согласован проект строительства пожарного депо в ТиНАО Строительство склада площадью почти 2,6 тыс. кв. м завершили в Егорьевске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спасались как могли»: что произошло с самолетом в Сочи193
Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону314
Новый глава ДНР высказался о позиции по России1265
В Кремле сделали заявление после гибели Захарченко233
Украинский участник «АТО» на коленях обратился к РФ56
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение