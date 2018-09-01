Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии в ТиНАО водителя грузовика

Грузовик перевернулся в ТиНАО, его водитель эвакуирован вертолетом в столичную больницу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

«Вблизи дер. Овечкино, расположенной в поселении Щаповское, перевернулся грузовик. Его водитель получил травмы и был эвакуирован с помощью вертолета Центра экстренной медицинской помощи в столичную больницу. В районе аварии частично перекрыто движение», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.