В Подмосковье за два месяца «лесных» субботников вывезли более 750 кубометров мусора

В ходе «лесных» субботников свалки убрали в 33 лесах муниципалитетов Подмосковья , при этом ликвидировали 750 кубометров мусора, сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

По заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, которым руководит Витушева, еженедельно проводятся субботники в лесах Подмосковья.

«За два месяца с начала работы штаба лес очистили в 33 муниципальных образованиях региона. Всего с территории участковых лесничеств собрано и вывезено более 750 кубометров мусора. Зрительно это огромная автомобильная кавалькада, состоящая примерно из 80 КамАЗов», — сказала Витушева.

По ее словам, сбором и вывозом мусора занимались более 1,3 тысячи человек, в том числе представители и внештатники Госадмтехнадзора, лесники, сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний, волонтеры из общественных организаций. Всего очистили более 16 гектаров леса.

В числе самых активных муниципалитетов по мобилизации на «лесные» субботники глава Госадмтехнадзора назвала Одинцово, Дмитров, Талдом, Егорьевск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Серпухов, Коломну.

«Штаб продолжает мобилизацию активистов на очистку территорий лесного хозяйства от мусора, субботники пройдут во всех муниципалитетах региона», — заключила Витушева.