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В Подмосковье за два месяца «лесных» субботников вывезли более 750 кубометров мусора
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В Подмосковье за два месяца «лесных» субботников вывезли более 750 кубометров мусора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В ходе «лесных» субботников свалки убрали в 33 лесах муниципалитетов Подмосковья, при этом ликвидировали 750 кубометров мусора, сообщила в четверг руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
По заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, которым руководит Витушева, еженедельно проводятся субботники в лесах Подмосковья.
«За два месяца с начала работы штаба лес очистили в 33 муниципальных образованиях региона. Всего с территории участковых лесничеств собрано и вывезено более 750 кубометров мусора. Зрительно это огромная автомобильная кавалькада, состоящая примерно из 80 КамАЗов», — сказала Витушева.
По ее словам, сбором и вывозом мусора занимались более 1,3 тысячи человек, в том числе представители и внештатники Госадмтехнадзора, лесники, сотрудники коммунальных служб и управляющих компаний, волонтеры из общественных организаций. Всего очистили более 16 гектаров леса.
В числе самых активных муниципалитетов по мобилизации на «лесные» субботники глава Госадмтехнадзора назвала Одинцово, Дмитров, Талдом, Егорьевск, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Серпухов, Коломну.
«Штаб продолжает мобилизацию активистов на очистку территорий лесного хозяйства от мусора, субботники пройдут во всех муниципалитетах региона», — заключила Витушева.
В Подмосковье в конце июня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создали штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов, его руководителем является Витушева. В состав штаба входят представители областного министерства экологии и природопользования, министерства экономики и финансов Московской области, комитета лесного хозяйства и региональных операторов по вывозу твердых бытовых отходов.
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