В Грузии 100 человек тушат лесной пожар у города Хашури

Грузии в городе Хашури , на прилегающей к селу Цедари территории, 100 пожарных борются с пожаром в лиственном лесу. Огнем охвачено 5 гектаров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как уточняется, на месте работают 100 спасателей и 12 единиц спецтехники. Среди них есть и пожарные машины, которые предназначены для тушения пожаров в лесах.

Для локализации огня мобилизованы все соответствующие службы, передает РИА Новости . Сотрудники местных властей и правоохранительных органов также находятся на месте ЧП.

О причинах возгорания пока ничего не сообщается.