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В Грузии 100 человек тушат лесной пожар у города Хашури
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В Грузии 100 человек тушат лесной пожар у города Хашури 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Грузии в городе Хашури, на прилегающей к селу Цедари территории, 100 пожарных борются с пожаром в лиственном лесу. Огнем охвачено 5 гектаров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Как уточняется, на месте работают 100 спасателей и 12 единиц спецтехники. Среди них есть и пожарные машины, которые предназначены для тушения пожаров в лесах.
Для локализации огня мобилизованы все соответствующие службы, передает РИА Новости. Сотрудники местных властей и правоохранительных органов также находятся на месте ЧП.
О причинах возгорания пока ничего не сообщается.
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