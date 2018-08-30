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В Тюменской области пилот выжил при падении самолета
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В Тюменской области пилот выжил при падении самолета 

ИА «Сусанин» + ещё 1 31 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Тюменская область. В Тюменской области упал небольшой гидросамолет рядом с селом Покровское. Как пишет «Российская газета», на борту был только пилот.
Судно должно было вылететь в 12:00 в среду, 29 августа. Однако пилот не вышел на связь. Позже в 15:35 в МЧС поступило сообщение об авиапроисшествии, на место вылетел вертолет и обнаружил судно в 300-х метрах от озера Лесное. Пилот выжил. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе областного МЧС.
По данным регионального СКР, частный гидросамолет СК-12 «Орион» неудачно приземлился на озеро.
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