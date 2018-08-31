Торги по аренде крупного земельного участка в новой Москве пройдут 11 октября

Торги за право аренды земельного участка под строительство крупного производственного предприятия на территории новой Москвы пройдут 11 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

На торги по аренде выставлен земельный участок, расположенный в новой Москве в поселении Роговское по адресу: Рогово, владение 2. Общая площадь участка составляет 4,05 гектара.

«В этом месяце еще один крупный объект в новой Москве выставлен на торги. Начальная стоимость земельного участка составляет 92,6 миллиона рублей. Инвестору предложат использовать его под строительство объектов промышленности пищевого назначения и парковок площадью более 76 тысяч квадратных метров», — сказал министр правительства Москвы , руководитель департамента городского имущества Максим Гаман

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 октября. Торги пройдут 11 октября 2018 года.