В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность

По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», в период с 29 августа — 31 августа на большей части территории Адыгеи , исключая горные районы, сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Спасатели призывают жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности.

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, курить и бросать горящие окурки, а также использовать пиротехнические изделия.