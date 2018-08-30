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В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность
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В Адыгее сохраняется чрезвычайная пожароопасность 

АиФ Адыгея + ещё 1 34 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
По данным ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС», в период с 29 августа — 31 августа на большей части территории Адыгеи, исключая горные районы, сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Спасатели призывают жителей и гостей республики соблюдать правила безопасности.
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, курить и бросать горящие окурки, а также использовать пиротехнические изделия.
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