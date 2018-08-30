Фанерный завод стал новым резидентом территории опережающего развития в Алтайском крае

"В Заринске появился новый резидент ТОР. Соглашение об этом на основании решения межведомственной комиссии подписано между Минэкономразвития края, администрацией Заринска и Сибирским фанерным комбинатом. Заявка региона на включение ООО «Сибирский фанерный комбинат» в федеральный реестр резидентов ТОР в соответствии с действующим законодательством рассматривается в Минэкономразвития РФ", — говорится в сообщении.

По данным министерства, предприятие с 2015 года выпускает в моногороде березовую фанеру, в том числе ламинированную. За последние три года комбинат развивал материально-техническую базу, количество работников увеличилось с 30 до 140. Предполагается создание еще 100 рабочих мест.

В статусе резидента ТОР комбинат продолжит модернизацию и вдвое планирует увеличить объемы выпуска продукции — до 28 тыс. кубометров фанеры в год, а также рассмотрит возможность выпуска ДСП. Первый этап проекта предусматривает инвестиции в покупку деревообрабатывающего оборудования на сумму более 73 млн рублей. Монтаж и пусконаладочные работы планируется завершить в феврале 2019 года.

Заринск с более чем 46 тыс. жителей получил статус ТОР в марте. Градообразующее предприятие — «Алтайкокс» — одно из крупнейших коксохимических предприятий РФ. В Заринске до 2027 года предполагается реализовать девять инвестпроектов на 2,6 млрд рублей и создать более 1 тыс. рабочих мест. Предприятие «Русская кожа Алтай» в Заринске уже включено в федеральный реестр резидентов ТОР с оценочной стоимостью проекта в 2 млрд рублей.