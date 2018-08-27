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В 4 муниципалитетах Подмосковья очистили от мусора лес общей площадью 1,8 га
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В 4 муниципалитетах Подмосковья очистили от мусора лес общей площадью 1,8 га 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В четырех муниципальных образованиях Подмосковья в выходные состоялись субботники, в рамках которых лес очищали на общей площади 1,8 гектара, сообщила в понедельник начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«По заданию штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в минувшие выходные состоялись субботники в четырех муниципальных образованиях Подмосковья. Лес очищали в городских округах Шатура и Егорьевск, а также в Одинцовском районе и Дмитровском городском округе на общей площади 1,8 гектара», — сказала Витушева.
По ее словам, в селе Власово близ озера Белое городского округа Шатура очищено 15 «соток» территории. Порядка 20 человек собрали и вывезли 6,5 кубометров мусора. В поселке Сергиевский Чернолесского участкового лесничества в городском округе Егорьевск порядок на территории в 36 «соток» наводили 15 жителей, лесников и «внештатников». В результате — вывезено 15 кубометров мусора.
Обрыв «Любви» в селе Троицком, расположенном в Одинцовском районе, простирается, примерно, на 7,8 тысячи квадратных метров. На очистке этой территории потрудились 27 человек, вывезено четыре кубометра твердых бытовых отходов.
Субботник также состоялся в деревнях Дмитровка и Кузнецово Дмитровского округа. Около 14 представителей ООО «Дмитров-Эко», ГКУ «Мособллес», ГАУ «Центрлесхоз», ООО «Раздолье», ООО «ГРАФ» собрали и вывезли 34 кубометра отходов, приведя в порядок около 130 «соток» леса.
«Ранее субботники состоялись в 29 муниципальных образованиях, было вывезено более 485 кубометров мусора. Штаб продолжает мобилизацию активистов на очистку территорий лесного хозяйства от мусора, субботники пройдут во всех муниципалитетах региона», — напомнила Витушева.
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