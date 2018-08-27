День рождения Чебурашки отметили на Рождественской улице

Праздник двора в честь Дня рождения Чебурашки провели на Рождественской улице в субботу, 25 августа.

Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».

— Праздничная программа началась с бодрящей фитнес-зарядки и продолжилась увлекательными играми с зажигательной музыкой, а также песнями, танцами и веселыми хороводами, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова

Дети с удовольствием выполнили простой комплекс упражнений, взбодрились и получили заряд положительных эмоций. (ис)