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День рождения Чебурашки отметили на Рождественской улице
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День рождения Чебурашки отметили на Рождественской улице 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Праздник двора в честь Дня рождения Чебурашки провели на Рождественской улице в субботу, 25 августа.
Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».
— Праздничная программа началась с бодрящей фитнес-зарядки и продолжилась увлекательными играми с зажигательной музыкой, а также песнями, танцами и веселыми хороводами, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова.
Дети с удовольствием выполнили простой комплекс упражнений, взбодрились и получили заряд положительных эмоций. (ис)
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