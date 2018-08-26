ФСБ объяснила «бегство в тупик» во время пожара в «Зимней вишне»

Сотрудники ФСБ России проанализировали происходящее в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара и попытались понять, почему некоторые из его посетителей побежали в тупик из кинозалов и игровой зоны на четвертом этаже, сообщают «Известия»

По словам свидетелей, какой-то мужчина сообщал спасающимся, что расположенная справа лестница в огне и перенаправлял всех в противоположную сторону. Эксперты Института криминалистики ЦСТ ФСБ России, отсмотрев записи с видеокамер, посчитали людей, которые зашли в кинозал №2, где погибли десятки человек. Затем было определено число тех, кто выбежал из кинозалов и игровой зоны, а также тех, кто свернул влево, попав в огненно-дымовую ловушку.

Зрители, вышедшие из зала №2 и свернувшие вправо по коридору к основной лестнице, спаслись. Налево свернули три сотрудницы ТЦ, которые могли вернуться назад вдоль стены, не попадая в кадр (как и случилось на самом деле). Согласно открытым данным, часть людей, которые направились не туда, успели вернуться обратно и выбраться.

Ранее сообщалось, что пожарные, работавшие на тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , ориентировались на устаревшие планы здания.

В пожаре в кемеровском ТЦ, который произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 79 пострадали.