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ФСБ объяснила «бегство в тупик» во время пожара в «Зимней вишне»
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Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве

ФСБ объяснила «бегство в тупик» во время пожара в «Зимней вишне» 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ России проанализировали происходящее в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара и попытались понять, почему некоторые из его посетителей побежали в тупик из кинозалов и игровой зоны на четвертом этаже, сообщают «Известия».
По словам свидетелей, какой-то мужчина сообщал спасающимся, что расположенная справа лестница в огне и перенаправлял всех в противоположную сторону. Эксперты Института криминалистики ЦСТ ФСБ России, отсмотрев записи с видеокамер, посчитали людей, которые зашли в кинозал №2, где погибли десятки человек. Затем было определено число тех, кто выбежал из кинозалов и игровой зоны, а также тех, кто свернул влево, попав в огненно-дымовую ловушку.
Зрители, вышедшие из зала №2 и свернувшие вправо по коридору к основной лестнице, спаслись. Налево свернули три сотрудницы ТЦ, которые могли вернуться назад вдоль стены, не попадая в кадр (как и случилось на самом деле). Согласно открытым данным, часть людей, которые направились не туда, успели вернуться обратно и выбраться.
Ранее сообщалось, что пожарные, работавшие на тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, ориентировались на устаревшие планы здания.
В пожаре в кемеровском ТЦ, который произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Еще 79 пострадали.
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