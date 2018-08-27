В Перми возле детского сада обнаружили разбитые ртутные градусники 

В выходной день 26 августа гуляющие возле детского сада № 400 (микрорайон Гайва) дети обнаружили несколько разбитых ртутных градусников. Ребята рассказали об этом взрослым, те в свою очередь позвонили в ЕДДС.
По сообщениям очевидцев, опубликовавших пост об этом в соцсетях, на земле валялось около 20 разбитых градусников.
На место ЧП — к дому на ул. Никитина, 18 — выехали сотрудники МЧС И Роспотребнадзора. Заражённую территорию огородили и никого не пропускали. Специалисты провели замеры воздуха и собрали ядовитое вещество.